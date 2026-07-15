Spaccio, evasione e furto di energia elettrica: controlli dei Carabinieri nel Monrealese

I Carabinieri della Compagnia di Monreale, con l’impiego coordinato dei militari delle Stazioni dipendenti e il supporto del personale della Sezione Radiomobile, hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio orientata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, dei reati contro il patrimonio e delle violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle attività di controllo, i militari hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 53enne originario di Altofonte, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’esterno della propria abitazione in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Nella stessa operazione è stata denunciata una 37enne monrealese, gravata da precedenti, accusata di furto di energia elettrica, individuata grazie al supporto dei tecnici specializzati per aver predisposto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica tramite un bypass. Inoltre, un 34enne di Balestrate, con precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi pronte allo smercio.

Il dispositivo di controllo ha permesso altresì di denunciare 3 automobilisti per guida in stato di ebbrezza, nello specifico un 28enne un 58enne e un 55enne, tutti con precedenti. Infine, un 49enne di Monreale, noto alle forze di polizia, è stato denunciato per guida senza patente poiché colto al volante nonostante il provvedimento di revoca del titolo di guida.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 10 soggetti di età compresa tra i 18 e i 56 anni, provenienti prevalentemente da Altofonte, Palermo e aree limitrofe. Gli stessi, di cui sei con precedenti e quattro incensurati, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze psicotrope del tipo hashish, marijuana e cocaina, destinate all’uso personale.

Il bilancio complessivo del servizio ha registrato l’identificazione di 110 persone, il controllo di 60 veicoli, l’esecuzione di 15 perquisizioni tra personali e veicolari, nonché l’elevazione di 15 contravvenzioni per violazioni alle norme della circolazione stradale.

Tutto lo stupefacente sequestrato è stato affidato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti chimici di rito.

L’articolata attività straordinaria di controllo si inserisce nel quadro delle costanti iniziative di prevenzione pianificate dal Comando Provinciale, volte a incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Attraverso la presenza vigile e capillare delle Stazioni Carabinieri, presidio di legalità e fondamentale punto di riferimento per le comunità locali, l’Istituzione rinnova quotidianamente il proprio impegno nella salvaguardia dell’ordine pubblico e nella tutela della collettività, garantendo una risposta pronta ed efficace a ogni esigenza del territorio