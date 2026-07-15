Cronaca

Folle aggressione a Palermo, dipendente del bar Altrove preso a pugni e bottigliate da 7 persone

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Notte di violenza in piazza Sant’Anna a Palermo, dove un dipendente del locale Altrove è stato aggredito e ferito da un gruppo di sette persone. Il fatto è avvenuto ieri sera, mentre il giovane attendeva un panino al termine del proprio turno di lavoro.

Momenti di paura ieri sera in piazza Sant’Anna, nel cuore di Palermo, dove un dipendente dello storico locale Altrove è stato circondato e colpito da un gruppo di sette persone. Il ragazzo, identificato con il nome di Hossam, si trovava fuori dal bar in attesa di un panino, dopo aver concluso il proprio turno di lavoro, quando è stato improvvisamente accerchiato dagli aggressori.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo lo avrebbe colpito ripetutamente con calci, pugni e persino bottiglie, provocandogli ferite alla mano e a una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasporto in ospedale.

Il commento dei titolari del locale

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi titolari di Altrove, che hanno voluto esprimere solidarietà al collega attraverso un messaggio pubblico. “Al termine di una splendida serata, il nostro amico e dipendente Hossam è rimasto vittima di un vile episodio di violenza”, hanno dichiarato i gestori del locale. Il dipendente, dopo essere stato soccorso, ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine.

“Siamo vicini al nostro collaboratore e confidiamo che i responsabili vengano individuati al più presto”, hanno aggiunto i titolari, sottolineando l’attesa per il suo pronto rientro al lavoro insieme al resto dello staff.

Le indagini

Sull’episodio sono al lavoro gli investigatori, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a risalire all’identità dei sette responsabili. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

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