Cronaca

Auto prende fuoco nella galleria Tremonzelli, traffico bloccato sulla Palermo-Catania

di Redazione Web
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A causa di un’autovettura in fiamme all’interno di galleria Tremonzelli, si registra traffico bloccato in entrambe le direzioni sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza di Polizzi Generosa (PA).

Le operazioni di spegnimento del veicolo sono in corso. Lo fa sapere l’Anas.

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