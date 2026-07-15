Auto prende fuoco nella galleria Tremonzelli, traffico bloccato sulla Palermo-Catania

A causa di un’autovettura in fiamme all’interno di galleria Tremonzelli, si registra traffico bloccato in entrambe le direzioni sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza di Polizzi Generosa (PA).
Le operazioni di spegnimento del veicolo sono in corso. Lo fa sapere l’Anas.
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