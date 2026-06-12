Caldo africano in arrivo: in Sicilia weekend verso i 35 gradi

Il grande caldo è arrivato. Da oggi, venerdì 12 giugno, un robusto anticiclone subtropicale comincia a distendersi sul Mediterraneo e per la Sicilia si apre una transizione meteorologica rapidissima: dalle settimane di instabilità e temperature sotto media all’estate vera, con il termometro destinato a toccare i 35 gradi già nel corso del weekend. È la prima ondata di calore del 2026, e secondo gli esperti non sarà breve.

A tracciare lo scenario è Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it: «A partire da oggi assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C».

Per l’isola, la giornata odierna conserva ancora qualche residuo perturbato: possibili temporali isolati su Calabria e Sicilia, accompagnati da venti settentrionali sostenuti. È l’ultimo strascico del regime instabile. Da domani, il cambio di rotta sarà netto e definitivo.

Un anticipo si avvertirà già nelle ore di domani, sabato, con un rialzo generalizzato delle temperature rispetto alla giornata di oggi. Gli aumenti saranno complessivamente contenuti, ma nelle zone interne e nelle aree centro-settentrionali dell’isola potranno risultare più marcati, con valori superiori di circa 2-4°C rispetto a oggi. Qualche variazione meno significativa potrebbe invece interessare i settori meridionali e alcune fasce costiere.

Weekend verso i 35 gradi: le previsioni per la Sicilia

Il salto termico decisivo avverrà tra sabato 13 e domenica 14 giugno. L’anticiclone subtropicale convoglierà sull’Italia masse d’aria roventi di provenienza meridionale, innescando un brusco aumento dei valori su scala nazionale. Le pianure del Nord raggiungeranno fino a 34°C; al Centro-Sud i valori si attesteranno tra 32 e 33 gradi. La Sicilia, insieme alla Sardegna, sarà tra le zone più investite dal caldo.

Sabato segnerà per l’isola l’ingresso ufficiale nell’estate: cieli sereni, sole dominante, assenza di fenomeni. Domenica si prevede il picco del fine settimana, con stabilità estesa a tutti i settori e temperature che, nelle aree interne, potranno avvicinarsi ai 35 gradi.

La prossima settimana: ondata di caldo in ulteriore intensificazione

Il weekend non sarà un episodio isolato. La struttura anticiclonica che si sta costruendo sul Mediterraneo fungerà, secondo Gussoni, da trampolino per una fase più lunga e intensa: «Questo fine settimana farà da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana, quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo».

Tra lunedì e martedì qualche temporale coinvolgerà il Nord-Est, ma la Sicilia resterà sostanzialmente immune alle perturbazioni. L’alta pressione si rafforzerà progressivamente, spingendo i valori massimi oltre i 34-35°C in molte aree del Paese: tra le zone più esposte figurano ancora una volta le pianure del Nord, le aree interne del Centro-Sud, la Sicilia e la Sardegna.

Per il Sud e per l’isola si profila una lunga parentesi di sole, stabilità e afa. La prima estate vera del 2026 sembra avere tutta l’intenzione di farsi ricordare.