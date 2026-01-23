Tamponamento in galleria sulla Palermo – Catania, traffico rallentato

“A causa di un tamponamento fra due automobili – fa sapere Anas – si registra traffico rallentato all’interno della galleria Cappuccini, sita al km 116,600 lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna”.
“I mezzi incidentati – assicura la società – verranno rimossi dalla ditta specializzata nel più breve tempo possibile. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento”.
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia