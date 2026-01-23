Cronaca

Tamponamento in galleria sulla Palermo – Catania, traffico rallentato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

“A causa di un tamponamento fra due automobili – fa sapere Anas – si registra traffico rallentato all’interno della galleria Cappuccini, sita al km 116,600 lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna”.

“I mezzi incidentati – assicura la società – verranno rimossi dalla ditta specializzata nel più breve tempo possibile. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento”.

News suggerite per te:

  1. Un tamponamento e il cantiere, caos e chilometri di code sulla Palermo-Catania
  2. Tamponamento sulla corsia di sorpasso della A29: traffico in tilt da Carini a Palermo, pendolari nel caos
  3. Maxi tamponamento sulla A19, rallentamenti verso Villabate
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Blatte nella farina e cibo putrefatto, chiuso dai Nas un bar in centro
Cronaca
Un mostro di 16 metri nel Canale di Sicilia: boa registra onda come palazzo di 6 piani
Cronaca In primo piano
Policlinico, Laura Vernuccio alla guida dell’Associazione Italiana Psicogeriatria
Salute e Sanità
Palermo, la baby gang della droga: arrestati cinque giovanissimi pusher allo Sperone
Cronaca
Terremoto in provincia di Palermo: scossa di magnitudo 2.7
Cronaca