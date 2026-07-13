Cronaca

Incidente sulla A19, due auto si tamponano in galleria: traffico in tilt

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Incidente sulla Palermo

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania si registra traffico rallentato, con code, a causa di un incidente avvenuto al km 116,500, all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio comunale di Calascibetta (EN), lungo la carreggiata in direzione Catania. Il sinistro ha coinvolto due automobili in un tamponamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

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