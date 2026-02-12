Palermo, arrestato l’uomo che ha accoltellato una 56enne in via Libertà: ha problemi psichici

C’è un volto e un nome dietro l’aggressione che ha sconvolto il centro di Palermo. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato e fermato l’uomo che, nel pomeriggio di oggi, ha accoltellato alle spalle la 56enne Maria Luigia Anna Tricarico in via della Libertà. Fondamentali per la cattura sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e la profonda conoscenza del territorio dei poliziotti: l’aggressore sarebbe infatti un soggetto con noti problemi psichiatrici, già conosciuto nella zona tra via Libertà e via Raffaello Mondini.

La vittima, ancora ricoverata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, ha fornito i primi dettagli dal suo letto di degenza. La donna ha confermato di non aver mai visto prima il suo aggressore: “Ho sentito solo un forte dolore alle spalle”, ha riferito agli inquirenti. Maria Luigia Anna Tricarico era appena uscita da un parrucchiere di fronte a Villa Zito e si stava dirigendo verso la sua auto quando l’uomo le ha teso un vero e proprio agguato, colpendola con un fendente che le ha interessato la scapola e, probabilmente, un polmone.

Dopo l’attacco, la donna è riuscita con le ultime forze a rientrare nel negozio di parrucchieria per chiedere aiuto, mentre l’uomo si dileguava a piedi. Il rapido esame dei filmati delle telecamere ha permesso agli agenti di identificare il sospettato in tempi record. L’uomo è stato fermato poco dopo. Resta il dramma di un’aggressione senza un apparente movente, se non quello legato al disagio psichico del responsabile.