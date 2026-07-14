Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: morta 44enne

Una donna di 44 anni ha perso la vita a Leonforte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada che costeggia la zona della Granfonte, nella periferia sud del paese. La vittima viaggiava da sola al momento dello schianto.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti la donna avrebbe perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada finendo in una scarpata e schiantandosi contro un muretto.

Inutili i soccorsi

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Enna e della Stazione di Leonforte, insieme ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 e all’elisoccorso. Per la 44enne, però, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del veicolo. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.