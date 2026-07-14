Allerta caldo in Sicilia dal 15 al 19 luglio: fino a 44°C

Quarantaquattro gradi, aria immobile e vegetazione ridotta a esca secca: la Sicilia si prepara a vivere i primi giorni davvero roventi dell’estate. Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio l’Isola sarà investita da un’ondata di calore che il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha deciso di anticipare con un avviso straordinario, un passo raro proprio perché si tratta della prima vampata stagionale di questa intensità.

A spingere il mercurio verso l’alto sarà la risalita dell’anticiclone africano, che porterà temperature fino a 42-44 gradi nelle zone interne e nelle aree più esposte. Sotto osservazione anche le pianure centrali e orientali e le fasce costiere, dove il caldo si combinerà con un’umidità elevata capace di amplificare il disagio fisico, specialmente per i soggetti più vulnerabili.

Il nodo incendi: vegetazione secca e rischio in aumento

Settimane senza pioggia hanno lasciato la vegetazione siciliana in condizioni critiche, un terreno fertile per l’innesco di nuovi roghi. Il pericolo cresce soprattutto nei boschi e nelle zone di interfaccia, dove le campagne toccano i centri abitati: proprio lì, storicamente, si concentrano gli incendi più difficili da contenere.

Per questo la Protezione Civile ha scelto di muoversi in anticipo rispetto ai consueti avvisi, comunicando lo scenario atteso “al fine di consentire alle Amministrazioni e a tutte alle strutture competenti di predisporre, per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative e di prevenzione ritenute opportune”.

Le raccomandazioni per anziani, bambini e persone fragili

Le autorità sanitarie e di protezione civile chiedono di evitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata. L’attenzione resta massima per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche, categorie per cui si raccomanda di restare in ambienti freschi e possibilmente climatizzati.

Sul fronte incendi, l’invito è a non accendere fuochi e a evitare qualunque comportamento che possa favorire le fiamme, segnalando tempestivamente ai numeri di emergenza ogni principio di incendio avvistato.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha fatto sapere che seguirà passo passo l’evoluzione meteorologica, pronto a diffondere nuovi aggiornamenti man mano che le previsioni verranno affinate.