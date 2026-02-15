Meteo Sicilia, burrasca di vento martedì 17 febbraio: neve a 1300 metri e mareggiate

L’inverno siciliano non concede pause. Dopo settimane di maltempo a ripetizione, con piogge insistenti e venti burrascosi alimentati dalle correnti atlantiche, la nuova settimana si apre all’insegna della variabilità. Ma attenzione: martedì 17 febbraio è attesa una nuova burrasca di vento che riporterà condizioni difficili su gran parte dell’Isola, con un sensibile calo delle temperature e neve a quote più basse.

A innescare il peggioramento sarà la formazione di una depressione sul basso Adriatico, che accentuerà il gradiente barico e scatenerà venti forti dai quadranti nord-occidentali. I settori tirrenici saranno ancora una volta i più esposti, con piogge, rovesci e possibili grandinate sul Messinese.

Lunedì 16 febbraio: variabilità e piogge sparse

La settimana inizia con un cielo capriccioso. Fin dal mattino la Sicilia si presenterà irregolarmente nuvolosa, con addensamenti più consistenti lungo il versante tirrenico e la parte occidentale dell’Isola. Qui saranno possibili piogge sparse, localmente a carattere di rovescio. La neve farà la sua comparsa oltre i 1500-1600 metri, imbiancando le vette di Madonie, Nebrodi ed Etna.

I venti soffieranno moderati da nord-ovest, con rinforzi nelle zone esposte. I mari saranno agitati, molto mosso lo Ionio. Le temperature resteranno stabili, senza variazioni significative. In serata è attesa una parziale attenuazione dei fenomeni.

Martedì 17 febbraio: arriva la burrasca

Sarà la giornata più impegnativa della settimana. Fin dalle prime ore del mattino il settore tirrenico e l’ovest della Sicilia saranno avvolti da nubi compatte, con rovesci che potranno risultare intensi soprattutto sul Messinese, dove non si escludono grandinate. Il resto dell’Isola resterà generalmente asciutto, ma con cieli grigi e minacciosi.

La quota neve si abbasserà sensibilmente, portando i fiocchi fin verso i 1300-1400 metri. Buone notizie per chi sogna paesaggi invernali sui monti siciliani, meno per chi deve affrontare spostamenti in quota.

Ma il vero protagonista sarà il vento. Le correnti nord-occidentali soffieranno con intensità da moderata a forte, raggiungendo raffiche di burrasca nelle zone esposte. I mari saranno molto mossi o agitati, con mareggiate attese lungo le coste tirreniche. Le temperature subiranno un ulteriore calo, riportando un clima decisamente invernale. Solo in serata i fenomeni inizieranno ad attenuarsi, attardandosi sul settore tirrenico centro-orientale.

Mercoledì 18 febbraio: tregua temporanea

La giornata di mercoledì segnerà una graduale attenuazione del maltempo. Al mattino qualche debole fenomeno residuo interesserà ancora il Messinese, con neve oltre i 1500-1600 metri. Altrove la nuvolosità sarà meno estesa e le precipitazioni praticamente assenti.

I venti si manterranno moderati da ovest, con tendenza a ruotare dai quadranti meridionali in serata a partire dal Trapanese: un segnale che potrebbe preludere a nuovi cambiamenti. I mari torneranno mossi e le temperature risaliranno leggermente, concedendo una breve pausa prima di eventuali nuove perturbazioni.