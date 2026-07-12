Sharon Osbourne a Monreale e Santa Rosalia con una rosa bianca tra le mani

Sharon Osbourne, storica moglie di Ozzy Osbourne, ha scelto Monreale per una sosta di raccoglimento, accompagnata dalla figlia Kelly e dal nipotino Sidney, appena tre anni. Il gruppo ha visitato il Duomo normanno pochi giorni dopo la scomparsa del leggendario frontman dei Black Sabbath, morto a 76 anni.

Le tappe della visita sono state raccontate dalla stessa famiglia attraverso i social, con foto e video che hanno subito catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo.

Negli scatti condivisi, Sharon appare all’interno della cattedrale, proprio sotto il grande Cristo Pantocratore che domina l’abside. Tra le mani stringe una rosa bianca, con il piccolo Sidney al suo fianco.

Il tour della famiglia è poi proseguito sul Monte Pellegrino, al Santuario di Santa Rosalia. Qui Kelly Osbourne ha acceso un cero davanti alle teche degli ex voto, come mostrato in un video pubblicato sul suo profilo.

Kelly si è poi mostrata all’esterno del santuario insieme a Sidney, il capo coperto da un foulard di seta, gesto di rispetto verso il luogo sacro. Il bambino è figlio della cantante e di Sid Wilson, dj della band Slipknot.

La scomparsa di Ozzy Osbourne, conosciuto in tutto il mondo come il “Principe delle Tenebre” e figura chiave nella nascita dell’heavy metal, ha commosso milioni di fan. Il passaggio della sua famiglia tra Monreale e Palermo conferma, anche in un momento personale così delicato, il richiamo che il patrimonio artistico e religioso della città normanna continua a esercitare su visitatori internazionali.