Cronaca

Trovato un uomo morto a Sferracavallo, è giallo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

OMICIDIO A PALERMO, AGGIORNAMENTO 👈

Un uomo è stato trovato senza vita a Sferracavallo. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la vicenda.

Al momento restano ignote sia le cause del decesso sia le generalità della persona deceduta. Gli inquirenti stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto e non escludono nessuna ipotesi. Ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire degli accertamenti.

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