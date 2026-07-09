Trovato un uomo morto a Sferracavallo, è giallo

OMICIDIO A PALERMO, AGGIORNAMENTO 👈
Un uomo è stato trovato senza vita a Sferracavallo. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la vicenda.
Al momento restano ignote sia le cause del decesso sia le generalità della persona deceduta. Gli inquirenti stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto e non escludono nessuna ipotesi. Ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire degli accertamenti.
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