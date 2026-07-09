Messina

Trema la Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 3.2: i dati INGV

di Redazione Web
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terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa mattina al largo della costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina. L’evento sismico è avvenuto alle 10:10:45 ora italiana (le 08:10:45 UTC).

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, che ha localizzato l’evento, l’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 38.2568 di latitudine e 15.1408 di longitudine, a una profondità di 9 chilometri.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

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