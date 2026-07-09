Cronaca

Nasconde hashish nel marsupio e prova a seppellirlo: arrestato a Monreale

di Redazione Web
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Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Monreale. Nell’ambito di due distinte e mirate operazioni di servizio, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto due cittadini monrealesi, entrambi volti già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​Il primo intervento è scattato nelle prime ore della mattinata quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di osservazione e controllo del territorio, hanno notato un insolito andirivieni e movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un 50enne. L’intuizione dei militari ha trovato immediato riscontro durante la successiva perquisizione domiciliare; grazie all’ausilio del pastore tedesco “Dea” in forza al Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, sono stati rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish dal peso di oltre 40 grammi, una dose già confezionata e pronta per lo smercio, e materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga.

​La seconda operazione è stata messa a segno in serata, quando l’attenzione di una pattuglia si è concentrata sull’atteggiamento assunto da un 40enne che, si aggirava a piedi su pubblica via, guardandosi attorno con circospezione. Sottoposto a controllo, l’indagato è stato è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di oltre 100 grammi di peso nascosto all’interno del marsupio. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione del sospettato e condotta nuovamente con il prezioso supporto del cane antidroga Dea, ha permesso di recuperare un ulteriore dose della medesima sostanza.

​Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che, ha disposto nei confronti degli indagati, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

​Tutta la sostanza stupefacente sequestrata, è stata inviata al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per le rituali analisi quantitative e qualitative.

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