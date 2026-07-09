Cronaca

La rissa tra cognati e la morte di un uomo, ecco chi è la vittima

di Redazione Web
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Un litigio in famiglia si è trasformato in tragedia a Sferracavallo, dove un uomo, Giacomo Magarini, ha perso la vita in una stradina della borgata. I carabinieri sono stati allertati intorno alle 13 per la presenza del cadavere e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Sulla dinamica, al momento, si sa ancora poco.

Una lite tra cognati, poi l’epilogo drammatico

Secondo le prime indiscrezioni, tra Magarini e il cognato sarebbe scoppiato un diverbio, degenerato in una colluttazione dopo alcune parole di troppo e qualche spintone.

L’uomo, affetto da obesità, sarebbe caduto addosso alla vittima: una circostanza che potrebbe avergli provocato le lesioni rivelatesi fatali. Gli investigatori, tuttavia, non escludono un’ipotesi alternativa, quella di un malore improvviso che potrebbe aver causato il decesso indipendentemente dalla colluttazione.

Sarà l’autopsia a chiarire quale delle due ipotesi corrisponda alla realtà dei fatti. Nel frattempo i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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