Comunicati stampa

Rifiuti abbandonati a Caltanissetta, le precisazioni di Dusty

di digitrend
lettura in 1 minuti

Con riferimento alle segnalazioni giunte da alcuni cittadini nisseni in merito alla presenza di cumuli di rifiuti di varia natura abbandonati in prossimità della postazione ecologica di via Ferdinando I, Dusty ritiene opportuno precisare che la situazione descritta è già stata più volte segnalata dagli operatori addetti allo svuotamento dell’isola ecologica e si presenta con particolare criticità il lunedì mattina.

Gli stessi operatori, infatti, riscontrano frequentemente la presenza di escrementi, sacchetti contenenti urina e rifiuti indifferenziati conferiti in modo improprio, nonostante le attività di bonifica e pulizia vengano svolte regolarmente e nonostante, in occasione del mercatino settimanale del sabato, nell’area siano regolarmente posizionati i WC chimici.

Tali comportamenti compromettono di fatto il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro dell’area, vanificando gli interventi effettuati e rendendo necessario un ulteriore impiego di mezzi e personale per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Gli operatori ecologici sono già al lavoro per ripulire nuovamente l’intera area ma qualunque intervento, ordinario o straordinario, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade non può prescindere dalla preziosa collaborazione dei cittadini, senza la quale risulterà impossibile poter garantire livelli accettabili di pulizia e decoro urbano.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

Consigliati per te

  1. Rifiuti, come cambia a Pasquetta la raccolta differenziata nei comuni siciliani serviti da Dusty
  2. Santa Teresa di Riva, Dusty su mancato pagamento lavoratori: “Da sindacato accuse gravi e infondate”
  3. Differenziata, i servizi garantiti il 25 aprile e l’1 maggio nei comuni siciliani serviti da Dusty
  4. Indagini sul Cefpas di Caltanissetta: 8 indagati per corruzione, anche un onorevole I NOMI
didigitrend
Redazione digitale di Diretta Sicilia specializzata in tecnologia, innovazione e tendenze del web. Segue l'evoluzione digitale della Sicilia con approfondimenti su startup, servizi online e trasformazione digitale delle imprese siciliane.

Ultime notizie

Cadavere recuperato in auto nel porto: indagini in corso
Cadavere recuperato in auto nel porto: indagini in corso
Cronaca Trapani
Sparito nel nulla a San Cipirello: appello disperato per trovare Domenico
Ritrovato Domenico Miraglia, scomparso sabato a San Cipirello
Cronaca
Sodano sindaco di Agrigento, Gullotta a Bronte: Controcorrente di La Vardera fa doppietta
Politica
Regione e Bambino Gesù: accordo per far restare la Cardiochirurgia pediatrica a Taormina
Palermo Salute e Sanità
Scattano i controlli in edilizia e panifici a Palermo, sospese 2 attività per lavoro nero
Cronaca