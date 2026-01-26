Cronaca

Maxi colpo a Palermo, banda del buco svaligia gioielleria: bottino da 600mila euro

Banda del buco svaligia gioielleria Bracco a Palermo. Bottino 600mila euro tra Rolex e preziosi. Indaga la Mobile
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un colpo da 600 mila euro alla gioielleria Bracco di via Mariano Stabile, nel cuore di Palermo. La banda del buco ha fatto irruzione nel negozio portando via orologi Rolex, preziosi e denaro contante. La scoperta è avvenuta stamattina quando il proprietario e i suoi collaboratori hanno aperto l’attività. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia.

Stando alle prime verifiche, i malviventi sarebbero passati da un negozio vicino, probabilmente chiuso da tempo, e da lì avrebbero scavato un passaggio nel muro per entrare nella gioielleria. Non si sa ancora con precisione quanto tempo abbiano impiegato per portare a termine il colpo, ma è certo che hanno agito con calma, approfittando delle ore notturne. Il valore della refurtiva è ancora da definire con esattezza: si parla di una cifra compresa tra i 600 e gli 800 mila euro.

I primi sopralluoghi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno poi passato le consegne ai detective della mobile. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per cercare impronte digitali o altre prove lasciate dai ladri. Resta da chiarire se il negozio disponesse di telecamere di sorveglianza e di un sistema d’allarme funzionante, e se eventualmente qualcosa sia andato storto.

News suggerite per te:

  1. Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Ard Discount
  2. Bancomat fatto esplodere e una parete sventrata, doppio colpo alle banche: bottino 100mila euro
  3. Palermo e Monreale nel mirino: arrestati truffatori seriali di anziani, bottino oltre 300mila euro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Nuove assunzioni nel Corpo forestale siciliano: 46 agenti in formazione, sette sono donne
Economia&Lavoro
Tragedia a Palermo, Francesco Correnti muore a 26 anni dopo il malore: scatta inchiesta
Cronaca In primo piano
Una legge per istituire il Reddito di cittadinanza siciliano, lo annuncia il Movimento 5 Stelle
Politica
Palermo, controlli su sicurezza e lavoro nero: sanzioni per oltre 25mila euro
Cronaca
Emergenza ciclone Harry, Schifani guida la cabina di regia
Politica