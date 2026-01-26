Maxi colpo a Palermo, banda del buco svaligia gioielleria: bottino da 600mila euro

Un colpo da 600 mila euro alla gioielleria Bracco di via Mariano Stabile, nel cuore di Palermo. La banda del buco ha fatto irruzione nel negozio portando via orologi Rolex, preziosi e denaro contante. La scoperta è avvenuta stamattina quando il proprietario e i suoi collaboratori hanno aperto l’attività. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia.

Stando alle prime verifiche, i malviventi sarebbero passati da un negozio vicino, probabilmente chiuso da tempo, e da lì avrebbero scavato un passaggio nel muro per entrare nella gioielleria. Non si sa ancora con precisione quanto tempo abbiano impiegato per portare a termine il colpo, ma è certo che hanno agito con calma, approfittando delle ore notturne. Il valore della refurtiva è ancora da definire con esattezza: si parla di una cifra compresa tra i 600 e gli 800 mila euro.

I primi sopralluoghi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno poi passato le consegne ai detective della mobile. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per cercare impronte digitali o altre prove lasciate dai ladri. Resta da chiarire se il negozio disponesse di telecamere di sorveglianza e di un sistema d’allarme funzionante, e se eventualmente qualcosa sia andato storto.