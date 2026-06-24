Bucano la parete e svaligiano la tabaccheria, colpo nella notte a Palermo

la banda del buco torna in azione a Palermo. Questa volta ha preso di mira una tabaccheria in via Belgio.

Come ricostruito, nel corso delle ore notturne, i malviventi sono entrati nel magazzino attiguo al locale aperto al pubblico attraverso un foro eseguito nella parete. Il bottino è ancora da quantificare.

Gli investigatori stanno cercando di acquisire eventuali immagini di telecamere che possano avere ripreso l’arrivo e la fuga della banda.