Bucano la parete e svaligiano la tabaccheria, colpo nella notte a Palermo

la banda del buco torna in azione a Palermo. Questa volta ha preso di mira una tabaccheria in via Belgio.
Come ricostruito, nel corso delle ore notturne, i malviventi sono entrati nel magazzino attiguo al locale aperto al pubblico attraverso un foro eseguito nella parete. Il bottino è ancora da quantificare.
Gli investigatori stanno cercando di acquisire eventuali immagini di telecamere che possano avere ripreso l’arrivo e la fuga della banda.
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