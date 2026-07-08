Economia

Nuove opportunità di lavoro a Palermo: la Regione lancia le selezioni (aperte anche alle Partite Iva)

di Redazione Web
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Ha preso il via dal Centro per l’impiego di Palermo il primo recruiting organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Gan Energia per la selezione di consulenti dell’area commerciale Energia. Per la prima volta, oltre ai candidati interessati a un rapporto di lavoro subordinato, l’iniziativa è stata aperta anche ai professionisti titolari di partita Iva, ampliando così la platea dei potenziali partecipanti.

«I recruiting organizzati dai Centri per l’impiego – afferma l’assessore regionale del Lavoro Nuccia Albano – sono diventati uno degli strumenti più efficaci delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Regione. Negli ultimi anni ne abbiamo promossi numerosi, coinvolgendo imprese di diversi comparti produttivi e registrando risultati concreti per il nostro obiettivo di migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. È un modello che funziona perché mette in contatto diretto aziende e lavoratori, riducendo i tempi di selezione e valorizzando le competenze presenti sul territorio. Oggi aggiungiamo un ulteriore elemento di innovazione: per la prima volta un recruiting è stato aperto anche ai professionisti con partita Iva, ampliando le opportunità per chi opera come lavoratore autonomo».

L’appuntamento, promosso dal Centro per l’impiego di Palermo, inaugura una collaborazione con Gan Energia che proseguirà da settembre con un calendario di recruiting in tutte le province siciliane, per individuare nuovi consulenti da inserire nell’area commerciale Energia dell’azienda

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