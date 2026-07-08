Grande jazz a Partinico. Il sindaco Rao: “La città si riaccende con la cultura”

Partinico, la musica riempie la Real Cantina Borbonica. Il Sindaco: “Quando si accende una comunità, il lavoro dell’Amministrazione trova il suo senso più vero”

“Vedere la Real Cantina Borbonica piena di persone, di applausi, di entusiasmo, ci riempie di orgoglio. Non stiamo semplicemente organizzando eventi: stiamo restituendo vita ai luoghi più belli della nostra città. Quando uno spazio storico torna a essere vissuto dalla comunità, non si accende soltanto un palco, si accende Partinico”.

Con queste parole il Sindaco commenta il grande successo degli appuntamenti musicali che in questi giorni stanno animando la Real Cantina Borbonica, diventata cuore pulsante del cartellone estivo cittadino. Dopo la partecipatissima serata del 4 luglio con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, anche il Sicilia Jazz Festival – SJF On Tour sta confermando la forte risposta del pubblico e la qualità della programmazione proposta dall’Amministrazione comunale.

Ieri sera la Cantina ha accolto la New Saxophone Orchestra in una cornice gremita, viva, partecipe. Cittadini, visitatori e appassionati hanno seguito con entusiasmo un appuntamento elegante e coinvolgente, impreziosito dalla voce di Grazia Buffa, interprete unica della serata, capace di regalare momenti di intensa emozione.

Per il Sindaco, le tantissime presenze registrate non sono soltanto un dato numerico, ma il segno di una città che ha voglia di incontrarsi, di riconoscersi e di vivere occasioni culturali di qualità.

“Questi risultati sono il frutto di un lavoro serio, costruito con attenzione e con amore per Partinico. La nostra idea è chiara: offrire eventi di valore, gratuiti, accessibili, capaci di unire cultura, intrattenimento e valorizzazione dei luoghi simbolo della città. La risposta dei cittadini ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.

Il Sindaco ha rivolto anche un ringraziamento particolare all’assessore Fabio Bosco, sottolineando il ruolo svolto nella costruzione del programma estivo.

“Ringrazio l’assessore Bosco per l’impegno, la cura e la visione con cui ha contribuito a creare un cartellone di spessore culturale, ma allo stesso tempo piacevole, aperto e vicino alla cittadinanza. È questa la cultura che vogliamo: non distante, non chiusa, ma capace di entrare nei luoghi della città e di farli vivere”.

Questa sera, martedì 8 luglio, alle ore 21:30, la programmazione prosegue ancora alla Real Cantina Borbonica con un nuovo appuntamento del Sicilia Jazz Festival – 26ª edizione. Ospiti d’onore saranno i Pietro Adragna Duo, in collaborazione con il Comune di Partinico.

L’invito dell’Amministrazione è rivolto a tutta la cittadinanza, ai visitatori dei comuni vicini e agli amanti della buona musica. L’ingresso è totalmente gratuito.

Partinico continua a suonare, ma soprattutto continua a ritrovarsi. E la Real Cantina Borbonica, in questi giorni, ne è diventata il simbolo più vivo.