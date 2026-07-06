Cronaca

Si tuffa per un bagno nel mare mosso e non torna più a riva: morto un pensionato

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 66 anni, Vincenzo Giudice, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Gela, nel Nisseno, dopo essere stato travolto da una corrente improvvisa mentre faceva il bagno.

La tragedia si è consumata lungo il litorale di Federico II di Svevia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in acqua quando la corrente lo ha risucchiato al largo, rendendo impossibile per lui tornare a riva autonomamente.

A notare la scena sono stati due ragazzi presenti sul posto, che si sono lanciati in acqua nel tentativo di raggiungerlo e riportarlo a riva. Nonostante il coraggio dimostrato, i loro sforzi non sono bastati a evitare la tragedia.

Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i mezzi del 118, un elicottero del soccorso sanitario e gli uomini della Capitaneria di Porto. Per il 66enne, però, ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Consigliati per te

  1. Uno spettacolo mozzafiato a Lampedusa: la “danza” delle balenottere a due passi dalla riva
  2. Santa Teresa di Riva, Dusty su mancato pagamento lavoratori: “Da sindacato accuse gravi e infondate”
  3. Tesserino falso e badge truccato: pensionato si spacciava per portiere al pronto soccorso di Villa Sofia
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, Francesco Cusumano non parla davanti ai magistrati
Cronaca Palermo
Chiedono una sigaretta e lo massacrano di botte: tre arresti a Palermo
Cronaca Palermo
Corleone, Maria Concetta Riina torna libera: revocato l’obbligo di dimora
Cronaca Palermo
Arriva Caronte, torna il caldo africano in Sicilia
Meteo
Incidente in galleria, camion si ribalta, A29 paralizzata
Doppio incidente sulla A29 Palermo-Mazara, 6 mezzi coinvolti
Cronaca Palermo