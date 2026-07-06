Si tuffa per un bagno nel mare mosso e non torna più a riva: morto un pensionato

Un uomo di 66 anni, Vincenzo Giudice, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Gela, nel Nisseno, dopo essere stato travolto da una corrente improvvisa mentre faceva il bagno.

La tragedia si è consumata lungo il litorale di Federico II di Svevia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in acqua quando la corrente lo ha risucchiato al largo, rendendo impossibile per lui tornare a riva autonomamente.

A notare la scena sono stati due ragazzi presenti sul posto, che si sono lanciati in acqua nel tentativo di raggiungerlo e riportarlo a riva. Nonostante il coraggio dimostrato, i loro sforzi non sono bastati a evitare la tragedia.

Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i mezzi del 118, un elicottero del soccorso sanitario e gli uomini della Capitaneria di Porto. Per il 66enne, però, ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.