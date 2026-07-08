Cronaca

Orrore a Comiso: picchia la mamma, crede di averla uccisa e si lancia dalla finestra

di Redazione Web
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E’ morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l’anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra in un cavedio interno all’edificio in corso Ho Chi Min a Comiso (Ragusa).

Portato in ospedale l’uomo è deceduto. La madre, 80 anni, è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L’uomo pare avesse problemi psichici. Le indagini sono condotte dalla polizia.

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