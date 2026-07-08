Cronaca

Lutto a Misilmeri, si è spento Mimmo Cammarata: fu assessore ed ex presidente del Consiglio comunale

di Redazione Web
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Misilmeri piange la scomparsa di Mimmo Cammarata, ex assessore della Giunta guidata dal sindaco Rosario Rizzolo subito dopo le elezioni del 2020. La prematura perdita ha suscitato profondo dolore e sgomento in tutta la comunità cittadina.

Cammarata era un uomo che viveva con passione ogni aspetto dell’esistenza, dalla politica allo sport. Da sempre attivo nell’associazionismo e nella vita sociale del paese, aveva scelto di mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della crescita della comunità.

Nel corso della sua carriera politica aveva ricoperto anche la carica di presidente del Consiglio comunale durante la sindacatura Badami, e negli anni aveva consolidato il legame con il territorio attraverso il suo impegno nell’associazione Don Carlo Misilmeri.

Legatissimo alla famiglia, amava circondarsi degli affetti più cari e dell’amicizia sincera. Sorridente e con la battuta sempre pronta, si tratteneva volentieri con chiunque incontrasse, per il piacere di condividere un ricordo o un aneddoto.

Un momento particolarmente difficile per Misilmeri, già provata da diversi lutti dolorosi negli ultimi mesi: è l’incredulità, prima ancora del dolore, a pesare sul cuore dell’intera cittadinanza.

L’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso e sincero alla famiglia e agli amici di Cammarata: alla madre, al fratello, ai cognati, e in particolare a Giusi e Sara, le persone che l’ex assessore amava più di ogni altra cosa, affinché possano sentire in questo momento tutta la vicinanza e il sostegno della comunità.

Il sindaco Rosario Rizzolo, la Giunta e il Consiglio comunale, commossi, piangono la scomparsa di un amico.

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