Lutto a Misilmeri, si è spento Mimmo Cammarata: fu assessore ed ex presidente del Consiglio comunale

Misilmeri piange la scomparsa di Mimmo Cammarata, ex assessore della Giunta guidata dal sindaco Rosario Rizzolo subito dopo le elezioni del 2020. La prematura perdita ha suscitato profondo dolore e sgomento in tutta la comunità cittadina.

Cammarata era un uomo che viveva con passione ogni aspetto dell’esistenza, dalla politica allo sport. Da sempre attivo nell’associazionismo e nella vita sociale del paese, aveva scelto di mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della crescita della comunità.

Nel corso della sua carriera politica aveva ricoperto anche la carica di presidente del Consiglio comunale durante la sindacatura Badami, e negli anni aveva consolidato il legame con il territorio attraverso il suo impegno nell’associazione Don Carlo Misilmeri.

Legatissimo alla famiglia, amava circondarsi degli affetti più cari e dell’amicizia sincera. Sorridente e con la battuta sempre pronta, si tratteneva volentieri con chiunque incontrasse, per il piacere di condividere un ricordo o un aneddoto.

Un momento particolarmente difficile per Misilmeri, già provata da diversi lutti dolorosi negli ultimi mesi: è l’incredulità, prima ancora del dolore, a pesare sul cuore dell’intera cittadinanza.

L’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso e sincero alla famiglia e agli amici di Cammarata: alla madre, al fratello, ai cognati, e in particolare a Giusi e Sara, le persone che l’ex assessore amava più di ogni altra cosa, affinché possano sentire in questo momento tutta la vicinanza e il sostegno della comunità.

Il sindaco Rosario Rizzolo, la Giunta e il Consiglio comunale, commossi, piangono la scomparsa di un amico.