Riaperto l’Aeroporto di Catania, ripristinati i voli in partenza e in arrivo

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a seguito dell’evoluzione delle attività vulcaniche registrate in questi giorni, è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi, con il conseguente ripristino dei voli in partenza e in arrivo dallo scalo catanese.
L’aeroporto di Comiso resta regolarmente operativo.
I passeggeri sono invitati, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google