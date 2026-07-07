CataniaCronaca

Riaperto l’Aeroporto di Catania, ripristinati i voli in partenza e in arrivo

di Redazione Web
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La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a seguito dell’evoluzione delle attività vulcaniche registrate in questi giorni, è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi, con il conseguente ripristino dei voli in partenza e in arrivo dallo scalo catanese.

L’aeroporto di Comiso resta regolarmente operativo.

I passeggeri sono invitati, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

 

 

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