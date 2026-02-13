Emergenza meteo in Sicilia: voli da Trapani atterrano a Palermo, oltre 160 richieste ai pompieri

La Sicilia è alle prese con condizioni meteorologiche avverse che stanno mettendo a dura prova l’intero territorio regionale. Nelle ultime ventiquattro ore, raffiche di vento intense hanno causato numerosi danni e situazioni di pericolo concentrate soprattutto nelle province di Palermo e Messina. Le squadre dei vigili del fuoco lavorano ininterrottamente per gestire le criticità, mentre la Protezione civile continua a tenere sotto controllo l’evoluzione del quadro meteorologico.

Il maltempo ha colpito duramente anche il traffico aereo: diversi voli destinati all’aeroporto di Trapani Birgi sono stati dirottati sullo scalo Falcone Borsellino di Palermo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impossibili le operazioni di atterraggio a Trapani. I passeggeri diretti nella città trapanese hanno dovuto quindi fare scalo nel capoluogo siciliano.

Nel capoluogo siciliano la situazione appare particolarmente complessa: i pompieri hanno portato a termine 132 interventi dall’inizio dell’emergenza e altre trenta richieste di soccorso sono ancora in attesa di essere evase. Le chiamate riguardano prevalentemente alberi pericolanti o abbattuti dal vento, insegne e cartelloni pubblicitari divelti, oltre a danneggiamenti a edifici e strutture causati dall’intensità delle raffiche.

Un episodio di particolare gravità si è verificato ieri pomeriggio, attorno alle 17.15, quando diversi equipaggi sono stati allertati per un vasto incendio che ha coinvolto uno stabile abbandonato situato in via Pecoraino. L’edificio, in passato adibito a deposito di archivi del Comune, è stato avvolto dalle fiamme per ore. Le operazioni di spegnimento si sono protratte durante l’intera nottata e in queste ore proseguono le attività di messa in sicurezza e bonifica dell’area. Non è ancora possibile escludere che all’interno possano trovarsi persone: solo quando i tecnici potranno accedere ai locali in condizioni sicure sarà possibile effettuare una verifica completa. Sulle origini del rogo sono in corso accertamenti.

L’ondata di maltempo ha colpito duramente anche altre zone. Nella serata di ieri, nella località di San Martino, sia nel territorio palermitano che in quello di Monreale, i volontari della protezione civile dell’associazione Overland sono dovuti intervenire più volte per ripristinare la viabilità dopo la caduta di numerosi alberi che ostruivano le strade, rendendo la circolazione dei veicoli estremamente pericolosa. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con la Polizia Municipale.