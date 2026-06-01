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Olio “extravergine” che extravergine non era: sequestrati 1.500 kg in partenza dalla Sicilia

di Redazione Web
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Via alla raccolta delle olive in Sicilia, annata record e prezzi in crescita

Oltre 1.500 chili di olio d’oliva pronti a lasciare la Sicilia con un’etichetta falsa. Al Porto Commerciale di Augusta, doganieri e finanzieri hanno bloccato una spedizione destinata a Tbilisi che nascondeva una frode alimentare: il prodotto presentato come “extravergine” non aveva i requisiti per esserlo.

A far scattare i controlli è stata un’attività di intelligence mirata, con analisi delle rotte commerciali internazionali. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Augusta hanno prelevato campioni dal carico custodito nel terminal container dello scalo e li hanno inviati al Laboratorio Chimico ADM di Palermo.

Le analisi smascherano la frode: era olio “vergine”, non “extravergine”

Gli esiti non hanno lasciato margini di dubbio. Il prodotto mancava delle caratteristiche organolettiche e chimiche richieste dalla denominazione “extravergine” e rientrava invece nella categoria “vergine”, di qualità inferiore. L’etichetta, dunque, era ingannevole.

L’intera partita è stata sequestrata. Il titolare della società esportatrice è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Siracusa con le accuse di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reati previsti dagli articoli 515 e 517 del Codice penale.

L’operazione rientra nel protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, strumento chiave nel contrasto alle frodi che danneggiano tanto i consumatori quanto la reputazione del made in Italy sui mercati esteri. Un fronte su cui i controlli nei porti siciliani restano costantemente attivi.

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