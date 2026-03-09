Cronaca

Litigano per un parcheggio in divieto di sosta e lui muore d’infarto: la coppia scappa dal posto

Un uomo di 60 anni è morto a San Giovanni la punta dopo un infarto scatenato da una lite per un parcheggio vietato in piazza Manganelli. La coppia con cui aveva litigato è fuggita prima dell’arrivo dei soccorsi.

Portava tre pacemaker nel petto. Una condizione che non lasciava margini quando la discussione è esplosa. Il 60enne aveva notato un’auto ferma in divieto di sosta e si era avvicinato per segnalarlo: un gesto ordinario, il tipo che fa chi ancora crede nelle piccole regole civili. La coppia a bordo non ha gradito. Ne è nata una lite verbale violenta, urla e insulti che hanno fatto salire la tensione oltre ogni limite.

Al culmine del diverbio, l’uomo si è accasciato a terra. Infarto fulminante.

I passanti hanno chiamato il 118 e tentato i primi soccorsi. In quei minuti concitati, la coppia ha scelto di andarsene, sparendo nel traffico mentre qualcuno cercava di tenere in vita un uomo sull’asfalto.

Il 60enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. I medici non hanno potuto salvarlo: il cuore, già segnato dai tre dispositivi impiantati, ha ceduto definitivamente.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i due fuggitivi. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e raccogliendo le testimonianze di chi era presente in piazza al momento dei fatti.

La vicenda resta aperta. Trovare la coppia servirà a chiarire le responsabilità penali — se ci siano — legate alla morte dell’uomo e alla condotta tenuta dopo il malore.

