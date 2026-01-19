Cronaca

Palermo: travolge ventenne e lo lascia agonizzante in strada, è caccia al pirata

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Gravissimo incidente a Palermo tra venerdì e sabato. All’incrocio tra viale Strasburgo e via Praga, un motociclista di soli 20 anni è stato travolto da un’auto che procedeva ad alta velocità. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha proseguito la sua corsa lasciando il giovane agonizzante sull’asfalto.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, l’auto sarebbe arrivata da via Belgio a velocità sostenuta. In prossimità dell’incrocio con viale Strasburgo, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e colpendo frontalmente il centauro. L’impatto è stato violentissimo.

Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il bollettino medico parla di numerose fratture e condizioni critiche, con una prognosi che resta riservata.

Nel frattempo, gli agenti stanno setacciando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I frame potrebbero aver immortalato la targa o dettagli utili a identificare l’automobilista fuggitivo, che ora rischia l’accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime.

