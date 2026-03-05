Cronaca

Dispersa tra neve e vegetazione sulle Madonie: turista polacca di 25 anni salvata dal Soccorso Alpino

di Redazione Web
Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) in azione sulle alte Madonie (Palermo) per recuperare un’escursionista bloccata in un canalone tra neve e fitta vegetazione.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha allertato il Servizio Regionale Sicilia del CNSAS per un’escursionista di nazionalità polacca, 25 anni, la quale, partita da Castelbuono, si è ritrovata in difficoltà e disorientata in un ambiente innevato e ha lanciato l’allarme. Sono partite immediatamente due squadre di Tecnici, una da Petralia Sottana e una da Palermo. La ragazza è stata individuata al buio e infreddolita, in un impervio canalone, tra la neve e la fitta vegetazione.

Dopo una prima valutazione sanitaria sul posto, la giovane è stata recuperata verso monte e successivamente trasportata a valle, nella località “Battaglietta”, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 per gli accertamenti sanitari presso l’Ospedale di Petralia Sottana.

