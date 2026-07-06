Arriva Caronte, torna il caldo africano in Sicilia

Il caldo africano tornerà a farsi sentire in Sicilia a partire da giovedì, con le temperature pronte a superare i 35°C nelle zone interne dell’isola.
Dopo la breve pausa registrata nei primi giorni di luglio, l’estate riprenderà quindi con decisione il proprio corso. Fino a mercoledì i valori termici resteranno comunque nella norma stagionale, con la possibilità di annuvolamenti sparsi nel pomeriggio, soprattutto nelle zone dell’entroterra.
Da giovedì, però, l’aria calda di origine africana punterà con più forza sulla Sicilia, favorendo un aumento generalizzato delle temperature. Sulle aree interne il termometro potrebbe superare senza difficoltà i 35 gradi, mentre lungo le coste il clima si farà via via più afoso.
Cosa potrebbe succedere a metà mese
Gli esperti si interrogano sulla possibile evoluzione della fase calda nella seconda decade di luglio. Al momento la situazione è legata a un contesto anticiclonico relativamente stabile, con i massimi in quota concentrati nei pressi dell’Europa centro-occidentale.
Le previsioni diventano più incerte guardando ai giorni successivi al 10 e 11 luglio. Gli scenari modellistici indicano infatti una tendenza verso un cambiamento nella configurazione atmosferica a livello euro-atlantico, con un possibile spostamento del pattern verso una meridianizzazione più marcata.
Tra le ipotesi al momento sul tavolo c’è quella di un cut-off anticiclonico scandinavo, unito a nuovi affondi freddi dal Nord Atlantico verso l’Europa nord-occidentale. Uno scenario che, se confermato, porterebbe instabilità alle latitudini più settentrionali del continente, mentre l’anticiclone subtropicale afro-mediterraneo continuerebbe a insistere soprattutto sulle regioni meridionali, Sicilia compresa.
Le prossime ore saranno decisive per capire se questa tendenza troverà conferma. Gli aggiornamenti sull’evoluzione meteo per la seconda metà di luglio sono attesi nei prossimi giorni.
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