Arriva l’anticiclone africano: in Sicilia tre giorni di caldo crescente

La Sicilia si avvia verso l’inizio della settimana sotto la cappa dell’anticiclone africano: da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno le temperature sono destinate a salire progressivamente, con punte che potrebbero toccare i 34-35°C nelle zone interne dell’isola. Il cielo, tuttavia, non sarà particolarmente terso.

Sul Mediterraneo centro-occidentale insiste un campo di alta pressione di matrice azzorriana, sorretto in quota da aria sub-tropicale continentale. Questa configurazione garantirà stabilità atmosferica, ma favorirà anche il transito di nubi stratificate e la presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, che darà al cielo un caratteristico aspetto lattiginoso.

Previsioni meteo Sicilia lunedì 8 giugno

Già dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà tra il poco nuvoloso e il temporaneamente nuvoloso, con nubi stratificate e una moderata concentrazione di sabbia del Sahara che ridurrà la visibilità in quota. I venti soffieranno deboli e variabili, con brezza lungo le coste. Mari poco mossi. Temperature in lieve aumento.

Meteo martedì 9 e mercoledì 10 giugno: caldo in aumento

Martedì la situazione migliorerà sensibilmente: la giornata si annuncia calda e soleggiata su gran parte della regione, con il passaggio di qualche innocua velatura e residua presenza di pulviscolo sahariano. Venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature in generale rialzo.

Mercoledì il soleggiamento sarà ancora più diffuso sull’intero territorio regionale, interrotto solo da qualche velatura passeggera. Le temperature supereranno le medie stagionali del periodo, con venti deboli e brezze costiere. Mari calmi o poco mossi.

Un inizio settimana dunque all’insegna del caldo e della stabilità, con il termometro che salirà gradualmente verso i valori tipici delle prime ondate africane estive.