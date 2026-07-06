Doppio incidente sulla A29 Palermo-Mazara, 6 mezzi coinvolti

Mattinata da incubo sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, dove due sinistri distinti, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, hanno paralizzato la circolazione in direzione del capoluogo siciliano.

Il primo incidente si è verificato all’altezza di Capaci, dove una moto e un’auto sono venute a contatto. Poco più avanti, nei pressi di Carini, un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli.

Fortunatamente, in entrambi gli episodi non si registrano conseguenze gravi per le persone coinvolte. Il conducente della moto, la cui identità non è stata resa nota, è stato trasportato in ospedale al Cervello per i controlli di rito. Anche gli automobilisti coinvolti nel tamponamento multiplo sono stati visitati dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Per gestire la viabilità e consentire la rimozione dei veicoli danneggiati, sono scattati sul posto gli interventi degli operatori Anas e della Polizia Stradale. La carreggiata resta rallentata fino al completo sgombero dei mezzi coinvolti.

Il traffico ha subito ripercussioni anche sulla carreggiata opposta, in direzione Trapani, dove molti automobilisti hanno rallentato la marcia per osservare la scena degli incidenti, contribuendo a formare ulteriori code.