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Omicidio in via Sampolo a Palermo, 53enne ucciso a coltellate

di Redazione Web
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A Palermo, un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, ha perso la vita accoltellato al termine di una lite furiosa scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi banali.

La tragedia si è consumata in un palazzo di via Sampolo. Le prime segnalazioni di una violenta discussione all’interno dello stabile sono arrivate in mattinata. Quando i soccorsi hanno raggiunto l’appartamento al secondo piano, per Spataro non c’era già più nulla da fare: il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio.

Mentre i carabinieri avviavano i primi accertamenti su quanto accaduto e sui legami tra le persone coinvolte, la situazione si è complicata ulteriormente. I vigili del fuoco, entrati nello stesso piano dell’abitazione teatro del delitto, hanno riscontrato una perdita di gas. In contemporanea, è stata rilevata la presenza di un uomo barricato in un altro appartamento del palazzo, che gli inquirenti ritengono possa essere collegato alla lite finita in tragedia.

Di fronte al doppio rischio, quello legato al gas e quello rappresentato dalla persona barricata, è stata ordinata l’evacuazione completa dello stabile. Via Sampolo è stata chiusa al traffico e transennata per permettere ai pompieri di completare le verifiche tecniche e agli artificieri di scongiurare eventuali pericoli residui nell’edificio.

Sul posto restano numerose pattuglie dei carabinieri, che coordinano le indagini raccogliendo testimonianze utili a chiarire la dinamica della lite e il movente dell’aggressione. Le operazioni sono ancora in corso e gli inquirenti non escludono novità nelle prossime ore, mantenendo per il momento stretto riserbo sull’identità della vittima e sull’uomo asserragliato nell’appartamento.

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