Cronaca

Cadavere di una donna scoperto dai bagnanti in mare

di Redazione Web
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Un cadavere femminile è stato individuato questa mattina nelle acque di Tonnarella, frazione costiera di Furnari, nel Messinese. Il corpo, spinto verso riva dalla corrente, è stato avvistato da alcuni bagnanti presenti sul tratto di spiaggia, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto si sono mobilitati i mezzi della Guardia Costiera, intervenuta con una motovedetta per le operazioni di recupero, insieme ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Guardia di Finanza e al personale sanitario del 118. Le squadre presenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare l’identità della donna.

Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause del decesso. Gli accertamenti delle autorità competenti dovranno stabilire se il corpo sia rimasto in mare per un periodo prolungato e quale possa essere stata la causa della morte.

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