La Befana del 118 visita i reparti di Pediatria e Psichiatria Infantile, sorrisi per i bambini ricoverati

In corsia oggi non sono arrivate solo le calze, ma soprattutto presenza, calore e speranza. La Befana, accompagnata dal Presidente della SEUS 118 Sicilia e dall’Associazione Città Domani Più O.N.L.U.S., ha attraversato le porte dei reparti di Pediatria e Psichiatria Infantile per regalare un sorriso ai bambini ricoverati, trasformando per qualche istante l’ospedale in un luogo di magia.

Riccardo Castro: “Ogni sguardo illuminato, ogni abbraccio, ogni piccolo sorriso racconta quanto sia importante esserci, soprattutto nei momenti più delicati – continua – un gesto semplice, ma carico di significato: ricordare ai bambini e alle loro famiglie che non sono soli, che la comunità cammina al loro fianco anche nei giorni più difficili”.

Paolo Aleo, Associazione Città Domani Più O.N.L.U.S.: “È stato emozionante vedere come, nonostante il contesto difficile, i piccoli pazienti abbiano dimenticato per un attimo le loro preoccupazioni, regalando sorrisi a genitori e operatori sanitari. Questa esperienza ci ricorda l’importanza di regalare gioia e speranza, anche nei momenti più difficili”.

“Grazie ai soci dell’Associazione Città Domani Più O.N.L.U.S., siamo riusciti a portare un sorriso nei volti dei bambini e dei loro familiari. Perché prendersi cura non significa solo curare, ma anche donare attenzione, ascolto e speranza”.