Si è tuffata per salvare le consorelle: suora muore annegata a Vaccarizzo

Una suora carmelitana muore annegata a Vaccarizzo dopo aver salvato le consorelle travolte dal mare agitato

Cronaca
di Redazione Web

Una suora carmelitana è morta annegata questa mattina nel mare di Vaccarizzo, nei pressi del Villaggio Delfino, lungo la costa catanese. Si chiamava Nadir Santos da Silva e apparteneva alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a San Giovanni La Punta.

La tragedia è avvenuta durante una giornata trascorsa al mare con le consorelle. Il gruppo si trovava in acqua quando il mare si è fatto improvvisamente agitato, trascinando alcune religiose al largo. Suor Nadir non ha esitato: si è lanciata in acqua per aiutare le compagne in difficoltà, riuscendo a riportarle verso riva. Nel tentativo di salvarle ha ingerito una grande quantità d’acqua, perdendo le forze prima di potersi mettere in salvo. Quando è stata raggiunta, era già priva di conoscenza. I tentativi di rianimarla non hanno avuto esito.

La notizia ha colpito duramente la comunità di San Giovanni La Punta, che ha diffuso un messaggio di cordoglio sui propri canali social esprimendo gratitudine per la vita e la dedizione della religiosa. I funerali si terranno **giovedì 14 maggio alle 16:00** presso la Chiesa Madre di San Giovanni La Punta. La messa esequiale sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna.

CONSIGLIATI PER TE

  1. Tragedia in Sicilia, donna muore annegata nella cisterna della propria abitazione
  2. Palermo piange Magda, mamma di 39 anni morta di tumore: ha donato cuore, polmoni e organi per salvare altri
  3. A Noto arriva Robidone, il robot che insegna a salvare il pianeta (partendo dal cestino di casa)
Redazione Web
Potrebbe piacerti anche
Cronaca

Pioggia di fondi dalla Regione per 9 grandi progetti, stanziati 109 milioni

Caltanissetta

Medico precipita dal 4° piano, è gravissimo

Palermo

Blitz della Guardia costiera, sequestrate a Palermo 5 tonnellate di tonno rosso

Cronaca

Palermo e Catania impegnate nei playoff: prospettive e ambizioni delle due siciliane