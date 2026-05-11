Si è tuffata per salvare le consorelle: suora muore annegata a Vaccarizzo

Una suora carmelitana è morta annegata questa mattina nel mare di Vaccarizzo, nei pressi del Villaggio Delfino, lungo la costa catanese. Si chiamava Nadir Santos da Silva e apparteneva alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a San Giovanni La Punta.

La tragedia è avvenuta durante una giornata trascorsa al mare con le consorelle. Il gruppo si trovava in acqua quando il mare si è fatto improvvisamente agitato, trascinando alcune religiose al largo. Suor Nadir non ha esitato: si è lanciata in acqua per aiutare le compagne in difficoltà, riuscendo a riportarle verso riva. Nel tentativo di salvarle ha ingerito una grande quantità d’acqua, perdendo le forze prima di potersi mettere in salvo. Quando è stata raggiunta, era già priva di conoscenza. I tentativi di rianimarla non hanno avuto esito.

La notizia ha colpito duramente la comunità di San Giovanni La Punta, che ha diffuso un messaggio di cordoglio sui propri canali social esprimendo gratitudine per la vita e la dedizione della religiosa. I funerali si terranno **giovedì 14 maggio alle 16:00** presso la Chiesa Madre di San Giovanni La Punta. La messa esequiale sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna.