Tindari Festival, al via la 70esima edizione con Biagio Antonacci, a Patti, dal 3 Luglio al 30 agosto

Al via oggi 3 luglio la 70esima edizione del Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve della Sicilia e d’Italia, che celebra nel 2026 questo importantissimo traguardo con la Direzione Artistica di Mario Incudine, istrionico Artista siciliano, che ha coinvolto alcuni dei grandi protagonisti della musica, del teatro e della cultura, tra i quali Biagio Antonacci, Tosca, Moni Ovadia, Lucia Sardo, Maddalena Crippa, Paride Benassai, Aldo Cazzullo, Eleonora Abbagnato, Pamela Villoresi, Isabella Ragonese, Rodrigo D’Erasmo (Afterhours), Eugenio Mastandrea e moltissimi altri, in un cartellone ricco di spettacoli, concerti, danza, teatro e incontri culturali, in programma dal 3 luglio al 30 agosto.

Dieci concerti di Antonacci aprono la 70^ edizione al teatro Antico di Tindari. Ad inaugurare questa edizione celebrativa il tour “Unplugged 2026” di Biagio Antonacci, uno degli artisti più amati della musica italiana. Il cantautore sarà protagonista sul palco del Teatro Antico, con dieci concerti live dal 3 al 18 luglio (3- 4- 5- 7- 8- 10-11-13-17 e 18 luglio), in un’inedita e raffinata chiave acustica, accompagnato da un quartetto d’archi e dai suoi storici musicisti. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

In programma domenica 12 luglio, con inizio alle 20.30 al Teatro Antico, la tradizionale Serata di Gala, nel corso della quale verrà assegnato il Premio Tyndaris 2026, riconoscimento dedicato alle grandi personalità che si sono distinte nell’ambito della cultura, dell’arte, della scienza e della società civile. Verranno premiati, tra gli altri: Grazia di Michele,Lunetta Savino, Sade Mangiaracina, il Prof. Salvatore Cannavò, la Dottoressa Claudia Proto, il Maestro Giuseppe Indaimo, il Professor Giuseppe Ettore, Ferruccio De Bortoli.

Il ricco cartellone multidisciplinare organizzato dal Comune di Patti con la direzione artistica di Mario Incudine, e quest’anno in collaborazione con ben altri sette comuni del messinese: Librizzi, Raccuja, Piraino, Gioiosa Marea, Sinagra, Brolo e Sant’Angelo di Brolo, e con le Associazioni del territorio- darà poi spazio alla musica con la prima nazionale di “Altri piani”di Antonio Vasta con Francesco Bongiorno (15 luglio-Gymnasium), mentre il 16 luglio, all’ex Convento San Francesco di Patti, andrà in scena la commedia musicale “Fino alle stelle!” di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

Appuntamento di rilievo anche il 20 luglio con “Legalità visibile”, momento di riflessione sulla Sicilia contemporanea dopo la stagione di Matteo Messina Denaro, con la partecipazione di Ninni Bruschetta, Mario Incudine e Lucia Sardo, presenta Nuccio Anselmo. Mentre il 22 luglio andrà in scena la prima, in Tindari Classica”, la prima di “Processo per corruzione”, con la regia di Paolo Gazzara.

Tra gli appuntamenti più attesi della sezione Tindari Classica, “Le supplici di Eschilo”, il 24 luglio alle ore 20.30 al Teatro Antico, che vedrà sul palco Mario Incudine, Paride Benassai, Giovanni Calcagno, Alessandra Salamida e Anita Vitale, insieme alla Libera Compagnia del Teatro per Sognare della Casa Circondariale di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, alla Compagnia delle Signore di Patti e delle studentesse di Liberi di Essere Liberi, nell’ambito del progetto di teatro in carcere di D’aRteventi ideato, coordinato e con la direzione artistica di Daniela Ursino e realizzato con il sostegno di ENEL CUORE ENTE FILANTROPICO. Adattamento e regia di Moni Ovadia e Mario Incudine.

Chiuderanno il mese di luglio“Mille Rose” con Lucia Sardo (25 luglio alla Rotonda del Castello di Sinagra); “Quasimodale”, spettacolo di jazz e poesia con Rosalba Lazzarotto Quartet (26 luglio, Piraino, Guardiola); la danza di Eleonora Abbagnato in “Puccini di Julien Lestel” (28 luglio, Teatro Greco);Otello e Desdemona o del Femminicidio (29 luglio, ex convento San Francesco, Patti) e la prima nazionale di Truculentus di Plauto (30 luglio, Teatro Greco). Due, invece, gli appuntamenti in programma il 31 luglio: alle ore 19.30 Aldo Cazzullo presenterà “Francesco il primo italiano”, a seguire il concerto della Banda Giovanile Sinfonica Nazionale ANBIMA diretta dal maestro Filippo Cangiamila.

Ricco e variegato anche il programma di agosto, che vede tra gli appuntamenti di rilievo la nella Notte per la Cultura (03 agosto), a cura dell’A.P.S. Officina delle Idee che coinvolgerà tutto il Centro Storico di Patti, e Tindari Legge (24 agosto), con l’omaggio a Beniamino Joppolo nel centenario della sua nascita. Tra gli appuntamenti principali spiccano le grandi produzioni di Tindari Classica con titoli come “Aiace” di Sofocle (5/8), “Pseudolus” di Plauto (7/8), “Elettra 1944” (13/8), “Agamennone” (27/8), lo spettacolo con Tosca (29/8) e la serata finale di “Tindari Giovani” (30/8).Di rilievo anche gli eventi diffusi sul territorio – da Brolo a Gioiosa Marea, da Sant’Angelo di Brolo a Mongiove – con proposte che uniscono teatro, musica, danza e letteratura, in un programma che conferma la vocazione multidisciplinare e diffusa del festival.

Quest’anno il cartellone titola “ABUMANESIMO – l’essere, il non essere, il perire” ed è ispirato e dedicato a Beniamino Joppolo, intellettuale tra i più originali del Novecento italiano che coniò il concetto di “ab-umanesimo” per indicare il superamento, la negazione e la frattura dell’umanesimo tradizionale dopo le tragedie del Novecento.

Tindari Festival è organizzato dal Comune di Patti con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale dello Spettacolo FUS, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Ministero del Turismo.

Info e biglietti: https://tindarifestival.organizzatori.18tickets.it/