Torna il duo siciliano più amato: Ficarra e Picone iniziano le riprese il 15 giugno

Il 15 giugno il primo ciak. A Roma, lontano dalla Sicilia, Salvo Ficarra e Valentino Picone daranno il via alle riprese del loro nuovo film per il cinema, La notte delle fragole, atteso nelle sale entro la fine del 2026. Al loro fianco due attrici di rilievo nazionale: Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Il progetto, distribuito da Medusa Film, è ancora avvolto nel più stretto riserbo: persino la trama ufficiale risulta “Untitled” sui principali portali specializzati.

Dopo il successo di Santocielo — uscito a dicembre 2023, in cui Valentino interpretava un angelo sceso sulla Terra che per errore metteva incinto il burbero Salvo — il duo torna a lavorare su una produzione pensata fin dall’inizio per il grande schermo. E lo fa con una squadra in parte inedita, che suggerisce una svolta almeno stilistica rispetto al recente passato.

Un cast di primo piano per una storia ancora da svelare

Anna Foglietta porta con sé un bagaglio di credibilità artistica fuori dal comune: candidata per due volte al David di Donatello come migliore attrice protagonista — per Perfetti sconosciuti e Un giorno all’improvviso — è reduce inoltre dal suo esordio alla regia con Una storia, dramma sentimentale prodotto da Indigo Film con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.

Vittoria Puccini, invece, ha dimostrato una notevole versatilità passando da titoli come Follemente di Paolo Genovese a Scuola di seduzione di Carlo Verdone. Entrambe le attrici sanno muoversi con disinvoltura tanto nella commedia quanto nel registro drammatico, una caratteristica che potrebbe segnalare un tono narrativo più sfaccettato rispetto ai lavori precedenti del duo.

Nei film di Ficarra e Picone le co-protagoniste femminili hanno spesso avuto un peso determinante nel definire il tono dell’intera storia. Con Foglietta e Puccini, l’asticella si alza.

Nel corso degli anni, il duo palermitano è stato affiancato da attrici come Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta, Eleonora De Luca, Simona Malato, Barbara Tabita, Lucia Sardo e Consuelo Lupo. La scelta di Foglietta e Puccini rappresenta probabilmente la scommessa più ambiziosa sul piano del cast femminile nella loro intera carriera cinematografica.

Alessandro Genovesi alla regia: una scelta strategica

La novità più significativa riguarda però la regia. Dietro la macchina da presa arriva Alessandro Genovesi, professionista rodato nella commedia italiana e già conosciuto alla Medusa Film. Nella sua filmografia spiccano titoli come 10 giorni con i suoi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, Una famiglia sottosopra con Luca Argentero, 7 donne e un mistero — corale al femminile con Margherita Buy, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti, Ornella Vanoni e Diana Del Bufalo — e Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio e Frank Matano.

Per Ficarra e Picone si tratta di un passaggio significativo. Quando non hanno diretto loro stessi i propri film, hanno scelto nomi come Giambattista Avellino, Dominick Tambasco e Francesco Amato. Genovesi è una firma diversa, più associata alla commedia di genere su larga scala, e la sua presenza suggerisce un progetto pensato per intercettare un pubblico ampio.

Roma protagonista, Sicilia assente (per ora)

Le riprese prenderanno il via il 15 giugno nella Capitale e si concluderanno intorno alla metà di luglio, concentrandosi esclusivamente su Roma. Nessun set siciliano è previsto, almeno in questa prima fase.

Eppure la Sicilia è stata protagonista indiscussa delle ultime produzioni del duo. Le due stagioni di Incastrati su Netflix sono state girate nel trapanese, Sicilia Express nel siracusano, mentre i film diretti da Roberto Andò — La stranezza e L’abbaglio — hanno attraversato un arco che va dall’agrigentino al palermitano passando per il trapanese. Questa volta, la Sicilia resta fuori dal set. Almeno per ora.

A produrre il film saranno Attilio De Razza per Medusa Film e Nicola Picone per Tramp Limited. La finestra di uscita prevista è quella di fine 2026, la stessa che negli anni scorsi ha visto arrivare in sala i film natalizi del duo.

Il percorso: da «Il primo Natale» a oggi

Per capire il peso di questo progetto, vale la pena ripercorrere il cammino recente. Nel 2019 Ficarra e Picone avevano alzato l’asticella con Il primo Natale, girato tra Roma e Ouarzazate, in Marocco — lo stesso set storico di Lawrence d’Arabia di David Lean e del recente The Odyssey di Christopher Nolan — in cui Salvo e Valentino, nelle vesti rispettivamente di un prete e un ladruncolo, si ritrovavano per caso all’anno zero durante la nascita di Gesù.

Poi era arrivata la parentesi seriale con Netflix: prima le due stagioni di Incastrati, crime comedy ambientata nel trapanese che ha raggiunto numeri importanti sulla piattaforma, poi la miniserie Sicilia Express, definita dai due una storia “fantasociale”. Infine il ritorno in sala con Santocielo nel dicembre 2023.

La notte delle fragole arriva quindi dopo quasi tre anni dall’ultima uscita cinematografica del duo, con una squadra rinnovata e un’identità ancora tutta da scoprire. I dettagli sulla trama rimangono blindati. Quel che è certo è che Ficarra e Picone non si sono mai fermati — e raramente hanno deluso le aspettative.