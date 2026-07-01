Tragedia della solitudine, 58enne trovato morto in casa dopo giorni

Un dramma silenzioso si è consumato a Saponara, Messina, dove un uomo di 58 anni è stato rinvenuto privo di vita nella propria abitazione. Dalle prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, avvenuto solo grazie all’intervento di alcuni vicini di casa.

L’uomo, che viveva da solo, non dava più notizie di sé da tempo, circostanza che ha insospettito chi abitava nelle vicinanze. Sono stati proprio i vicini ad accorgersi che qualcosa non tornava, decidendo così di lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso confermando il decesso del 58enne. Dai primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’uomo, rimasto solo nella propria abitazione per giorni prima che qualcuno si accorgesse della tragedia.

Un episodio che riporta drammaticamente alla ribalta il tema della solitudine, specie tra le persone che vivono sole e lontane da una rete di controllo quotidiano, spesso scoperte troppo tardi.