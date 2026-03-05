Dramma della solitudine a Messina: 57enne trovato morto in casa dopo venti giorni

Una scoperta agghiacciante ha scosso il cuore di Messina. In un appartamento situato al civico 107 di via 24 Maggio, in pieno centro cittadino, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 57 anni. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile attualmente interessato da alcuni interventi di ristrutturazione.

A far scattare l’allarme sono stati proprio gli operai del cantiere: insospettiti da un odore acre e persistente proveniente da un’abitazione dell’ultimo piano, hanno prontamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che purtroppo ha potuto soltanto confermare il decesso.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte risalirebbe a circa tre settimane fa. Al momento, gli inquirenti seguono la pista delle cause naturali, non essendo emersi segni evidenti di violenza o effrazione. Restano comunque in corso le indagini per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’uomo e confermare ufficialmente quanto ipotizzato dai primi rilievi.