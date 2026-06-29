Monreale, rissa tra giovani in piazza Canale: emergenza movida

Un’altra notte di tensione a Monreale, dove la movida del fine settimana si è trasformata ancora una volta in violenza. In piazza Canale due giovani sono arrivati allo scontro fisico, scambiandosi calci e pugni davanti a un gruppo di coetanei che, invece di intervenire per dividerli, ha assistito alla scena incitando i contendenti.

Tutto è iniziato poco prima della mezzanotte, alle 23.45 del 28 giugno, quando all’interno di una comitiva di ragazzi è scoppiata una discussione che si è fatta via via più accesa. Le parole hanno lasciato presto spazio ai fatti: uno dei due giovani ha colpito l’altro alle spalle, dando il via a una rissa furibonda.

Nella mischia finisce anche una minorenne

Le immagini in nostro possesso mostrano la violenza dello scontro, con i due ragazzi che si affrontano senza esclusione di colpi mentre il resto del gruppo osserva senza intervenire. A un certo punto, quando uno dei due contendenti finisce a terra, nella zuffa si inserisce anche una ragazzina minorenne, che lo colpisce a sua volta.

Un problema che si ripete

Non è la prima volta che l’area del Canale diventa teatro di episodi simili. I residenti della zona denunciano da tempo la presenza di gruppi di giovani che, soprattutto tra piazza Fedele e le stradine limitrofe, si ritrovano fino a tarda notte per bere alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti, rendendo sempre più difficile la convivenza con chi abita in quelle vie.

A complicare il quadro c’è anche la diffusione di monopattini e motorini elettrici, che secondo le segnalazioni dei cittadini sfrecciano nelle strade del centro storico senza alcun rispetto del codice della strada, creando situazioni di pericolo per pedoni e residenti soprattutto nelle ore serali e notturne.

Una situazione che riporta l’attenzione sulla gestione della movida monrealese, in un centro storico dal forte valore turistico e religioso dove la convivenza tra vita notturna e quotidianità dei residenti resta un nodo ancora da sciogliere.