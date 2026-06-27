CronacaTrapani

Auto precipita dal molo, morto un uomo

di Redazione Web
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Un’altra tragedia si è consumata questa mattina a Trapani, al molo Ronciglio, dove un uomo ha perso la vita dopo che la sua Kia Picanto è finita in acqua. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza, che ora stanno cercando di chiarire come si siano svolti i fatti. Al momento nessuna ipotesi viene scartata dagli investigatori, compresa quella di un gesto volontario.

Anche i vigili del fuoco hanno preso parte alle operazioni: dopo il recupero della vittima, le squadre sono al lavoro per riportare a riva il veicolo, ancora sul fondale del molo.

L’episodio di oggi riporta alla mente un fatto analogo avvenuto poche settimane fa, sempre al molo Ronciglio, dove perse la vita l’imbianchino Vito Croce, 54 anni, anche lui ritrovato senza vita all’interno della propria auto recuperata dal mare.

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