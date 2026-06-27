Cronaca

Ruba le offerte dei fedeli nella cattedrale di Piana degli Albanesi, incastrato un 56enne

di Redazione Web
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Un uomo di 56 anni, palermitano e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Piana degli Albanesi per aver forzato le cassette delle offerte all’interno della cattedrale di San Demetrio “Megalomartire”, portando via circa 150 euro.

A incastrare il presunto autore del furto sono state le telecamere di sicurezza installate all’interno dell’edificio religioso. Le immagini, attentamente esaminate dai militari, sono state poi confrontate con le informazioni raccolte da altri reparti dell’Arma impegnati su casi simili in zona, permettendo di ricostruire con precisione l’episodio e di risalire all’identità del responsabile.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe agito sfruttando l’orario di apertura della cattedrale al pubblico, in un momento in cui non c’era personale di vigilanza nei dintorni. Con un oggetto contundente avrebbe scassinato due cassette in legno destinate alle offerte dei fedeli, allontanandosi subito dopo con il denaro contenuto all’interno.

Per il 56enne è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato.

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