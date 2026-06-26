Incendio minaccia San Martino delle Scale: elicottero della Forestale in volo

Doppio fronte di fuoco nel Palermitano. Un imponente rogo ha divorato la vegetazione tra Poggio Ridente e San Martino delle Scale, costringendo all’intervento della flotta aerea regionale.

L’emergenza incendi torna a colpire la provincia di Palermo. Alimentato dal caldo intenso e dalle raffiche di vento, un vasto rogo si è sviluppato rapidamente lungo le scoscese pareti rocciose che sovrastano il capoluogo, minacciando da vicino il patrimonio boschivo e alcune aree residenziali a ridosso della montagna.

Vigili del Fuoco e personale del Corpo Forestale regionale si sono precipitati nell’area di Poggio Ridente per arginare l’avanzata del fuoco. Tuttavia, la conformazione estremamente ripida e accidentata della zona ha reso quasi impossibile l’assalto diretto da parte delle squadre di terra.

Per scongiurare il peggio, la sala operativa ha disposto l’impiego di un elicottero antincendio.

La mappa delle criticità, purtroppo, non si ferma al capoluogo. Nelle stesse ore, un secondo focolaio di rilievo è scoppiato a Bagheria, precisamente lungo la strada comunale Raiata. Anche su questo versante si è concentrato lo sforzo di pompieri, agenti forestali e volontari della Protezione Civile.