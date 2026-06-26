CronacaPalermo

Incendio minaccia San Martino delle Scale: elicottero della Forestale in volo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Doppio fronte di fuoco nel Palermitano. Un imponente rogo ha divorato la vegetazione tra Poggio Ridente e San Martino delle Scale, costringendo all’intervento della flotta aerea regionale.

L’emergenza incendi torna a colpire la provincia di Palermo. Alimentato dal caldo intenso e dalle raffiche di vento, un vasto rogo si è sviluppato rapidamente lungo le scoscese pareti rocciose che sovrastano il capoluogo, minacciando da vicino il patrimonio boschivo e alcune aree residenziali a ridosso della montagna.

Vigili del Fuoco e personale del Corpo Forestale regionale si sono precipitati nell’area di Poggio Ridente per arginare l’avanzata del fuoco. Tuttavia, la conformazione estremamente ripida e accidentata della zona ha reso quasi impossibile l’assalto diretto da parte delle squadre di terra.
Per scongiurare il peggio, la sala operativa ha disposto l’impiego di un elicottero antincendio.

La mappa delle criticità, purtroppo, non si ferma al capoluogo. Nelle stesse ore, un secondo focolaio di rilievo è scoppiato a Bagheria, precisamente lungo la strada comunale Raiata. Anche su questo versante si è concentrato lo sforzo di pompieri, agenti forestali e volontari della Protezione Civile.

Consigliati per te

  1. Miriam Indelicato morta dopo caduta dalla tromba delle scale: la laurea raccontata ai genitori non esisteva
  2. Dramma nel Palermitano, operaio forestale muore durante spegnimento incendio boschivo
  3. Tragico incidente domestico, donna di 63 anni precipita dalle scale: è morta
  4. Rinforzo al Corpo forestale della Sicilia: giuramento per 46 nuovi agenti, altri 188 in arrivo
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Terremoto in Venezuela, muore il siciliano Giuseppe Colaianni: aveva salvato la moglie
Cronaca
Scontro frontale sulla Statale di Caltagirone: due feriti estratti dalle lamiere
Cronaca
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Gioielli pronti sul tavolo per il finto carabiniere, ma arriva la vera Arma: arrestato nel Palermitano
Cronaca
Maxi rissa in via Maqueda a Palermo, bastoni, calci e pugni tra commercianti stranieri
Cronaca Palermo
Truffa sulla Msc Meraviglia, sei passeggeri indagati a Palermo
Cronaca Palermo