Blitz a Borgo Nuovo, 50 carabinieri setacciano il quartiere: elicottero in volo e decine di denunce

Un massiccio dispositivo di controllo ha interessato nelle scorse ore il quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Oltre 50 militari della Compagnia San Lorenzo, supportati dal 9° Nucleo Elicotteri e dalle unità del Nucleo Radiomobile, hanno setacciato l'area per contrastare il traffico di stupefacenti e l’illegalità diffusa. L'operazione, condotta in sinergia con i tecnici dell'ENEL, ha portato alla luce un fitto sistema di illeciti, dalle occupazioni abusive al furto di energia elettrica.

La serra clandestina nella scuola abbandonata
Il ritrovamento più rilevante è avvenuto in Largo Gibilmanna, all’interno dell’edificio che un tempo ospitava il plesso scolastico “Grazia Deledda”. Quello che doveva essere un luogo d’istruzione era stato trasformato in una vera e propria centrale della droga: i Carabinieri hanno sequestrato una serra indoor con 89 vasi di cannabis, completa di lampade alogene, aeratori e sistemi di fertilizzazione. Oltre alle piante, sono stati rinvenuti dei manoscritti con nomi e cifre, probabile contabilità dello spaccio, e dosi di marijuana pronte per il mercato.

Il bilancio complessivo dell’operazione conta numeri significativi:
* 21 persone denunciate per furto di energia elettrica grazie agli accertamenti sugli allacci abusivi alla rete pubblica.
* 37 soggetti deferiti per l’occupazione illegale di immobili (invasione di edifici).
* Un arresto in flagranza: un giovane, fermato mentre guidava senza casco, ha tentato la fuga investendo un militare. È stato trasferito al carcere minorile “Malaspina” con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
* Sanzioni stradali: elevate multe per un totale di oltre 43.000 euro, con il sequestro di 10 veicoli per mancanza di assicurazione o guida senza patente.

L’intervento ha permesso inoltre di identificare 253 persone e segnalare sei soggetti come assuntori di droga. L’azione dell’Arma a Borgo Nuovo riafferma la presenza dello Stato in aree periferiche colpite da degrado e criminalità, puntando al ripristino della legalità e della sicurezza stradale.

