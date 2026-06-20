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Sanità, il Nursind Sicilia sollecita un confronto con l’assessore Caruso: “Ospedali e case di comunità non restino cattedrali nel deserto”

di digitrend
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Il sindacato Nursind Sicilia ha chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, per discutere del funzionamento di ospedali e case di comunità che stanno aprendo in tutta l’Isola. Una richiesta ad oggi rimasta senza risposta che sta creando forte malumore e agitazione tra il personale sanitario.
Secondo la sigla, “questa fase rappresenta certamente un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento della sanità territoriale siciliana e per tutto il sistema sanitario. Tuttavia, tale processo non può prescindere da un reale e concreto potenziamento delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie provinciali e l’aumento delle risorse che attualmente sono assolutamente insufficienti, affinchè le strutture non restino cattedrali nel deserto”.
Il Nursind ringrazia per la disponibilità al dialogo la Presidenza della Regione e il gabinetto del presidente Schifani per le risposte sempre puntuali e tempestive, ma ricorda che la sanità siciliana sta vivendo un momento di sofferenza a causa della carenza di personale e delle lunghe liste d’attesa e ritiene non più rinviabile un incontro in assessorato. Dunque, dopo aver inviato una richiesta di confronto senza risposta, il Nursind sollecita l’assessorato proponendo “un ulteriore incremento straordinario del tetto di spesa del personale sanitario e un piano regionale straordinario di assunzioni per infermieri, operatori sociosanitari e professionisti sanitari”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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