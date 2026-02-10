Palermo, muore a 20 anni per complicanze da otite: sequestrata la cartella clinica

Aveva appena compiuto vent’anni il 29 gennaio, ma invece di festeggiare si trovava già ricoverata in ospedale. Dodici giorni dopo, Denise Lo Cascio non ce l’ha fatta. Una giovane vita spezzata da quella che inizialmente sembrava una semplice infezione auricolare, ma che si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Palermo.

Tutto è iniziato con il ricovero al Policlinico Paolo Giaccone. La ragazza, commessa in un negozio di abbigliamento, presentava i sintomi della sindrome di Gradenigo, una complicanza severa dell’otite che interessa i nervi cranici e la muscolatura oculare. Il coinvolgimento delle adenoidi ha reso necessario un intervento chirurgico nel reparto di Otorinolaringoiatria.

Dopo l’operazione erano emersi segnali incoraggianti. I medici avevano avviato una terapia massiccia con antibiotici e cortisone, tenendo sotto costante controllo la funzionalità renale. Ma le analisi successive hanno rivelato un improvviso innalzamento delle transaminasi, rendendo indispensabile il trasferimento al reparto di Epatologia. Quando le condizioni sono ulteriormente peggiorate, è scattato il trasferimento d’urgenza all’Ismett, ma per Denise non c’è stato nulla da fare.

Secondo il personale sanitario, si sarebbe verificata un’epatite fulminante, probabilmente scatenata da una reazione avversa ai farmaci somministrati. “Un evento imprevedibile”, hanno commentato dall’ospedale. Intanto la procura ha disposto il sequestro della documentazione clinica per fare piena luce sull’accaduto. I familiari, devastati dal lutto, chiedono verità e giustizia.

“Ci hanno rovinato la famiglia per sempre. Avevi una vita davanti, te l’hanno strappata. Devi avere giustizia. Per me eri come una sorella”, scrive un’amica sui social. Anche la confraternita Anime Sante di piazza Ingastone ha espresso vicinanza alla famiglia: “Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande. La perdita di una vita così giovane lascia smarriti, ma il ricordo della sua luce rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata”.