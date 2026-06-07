Auto contro bus Amat a Palermo: ferita bambina di 7 anni

Una bambina di 7 anni è rimasta ferita domenica pomeriggio a Palermo dopo che l’auto su cui viaggiava con i genitori si è scontrata con un autobus Amat sulla corsia laterale di viale Regione Siciliana, all’altezza di Trionfante. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale.

Il veicolo coinvolto era una Opel Agila, finita contro un mezzo della linea 100. Nell’impatto la bambina ha riportato conseguenze più serie rispetto agli altri occupanti dell’auto.

I soccorritori del 118 hanno raggiunto rapidamente il luogo dello schianto e hanno trasferito la piccola al Presidio ospedaliero Di Cristina, l’ospedale pediatrico del capoluogo siciliano, dove i medici la tengono sotto osservazione. Le sue condizioni non sono state ancora rese note.

Rilievi in corso, traffico rallentato

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. L’incidente ha generato rallentamenti al traffico lungo la corsia laterale di viale Regione Siciliana.

Le indagini degli agenti chiariranno nei prossimi giorni le responsabilità e le circostanze precise che hanno portato allo scontro.