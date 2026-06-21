Incidente mortale nel Palermitano, muore un giovane di 30 anni

Aveva solo 30 anni Giuseppe Granata, il giovane morto questa notte in un incidente stradale nei pressi delle Grotte della Gurfa, ad Alia, in provincia di Palermo. La tragedia, avvenuta intorno alle 3.00, lungo la Palermo Agrigento, ha sconvolto l’intera comunità del paese del Palermitano, costringendo all’annullamento delle celebrazioni per il Solstizio d’Estate previste proprio in quell’area archeologica.

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Granata viaggiava a bordo di un quad sul tratto di strada che collega il complesso rupestre al centro abitato quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, allertati subito dopo l’impatto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il trentenne non c’è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, causato dai gravissimi traumi riportati nel ribaltamento del quad. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i rito e gestito la viabilità nel tratto di statale carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di interessato dall’incidente, rimasto temporaneamente bloccato. Imilitari hanno aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica portato Granata.

Cancellato l’evento dedicato al Solstizio d’Estate

La manifestazione in programma il 20 e 21 giugno, organizzata da BCsicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Minosse e da Faro Convention, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, è stata sospesa subito dopo la notizia della morte del giovane.

Una scelta dettata dal rispetto verso la famiglia e verso una comunità che, da un momento all’altro, si è ritrovata a piangere uno dei suoi figli più giovani invece di festeggiare l’arrivo dell’estate tra le suggestive grotte.

Il cordoglio di BCsicilia al sindaco Guccione

Ad annunciare lo stop al programma culturale è stata una nota inviata al sindaco Antonino Guccione dai vertici di BCsicilia. “Desideriamo esprimere il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Giuseppe Granata”, hanno scritto la presidente di Alia Elisa Chimento e il presidente regionale Alfonso Lo Cascio.

Nel testo si legge come la notizia abbia colpito duramente proprio chi, in quelle stesse ore, stava lavorando all’organizzazione delle iniziative del Solstizio. Di fronte al lutto, hanno spiegato i due presidenti, ogni evento culturale perde il suo significato di festa, lasciando spazio al silenzio e alla solidarietà verso chi soffre.

Il dolore di un’intera comunità

L’associazione ha voluto ribadire la propria vicinanza non solo ai familiari, ma a tutta Alia, definendo la cancellazione del programma un gesto “doveroso” verso chi oggi vive il lutto per la perdita di un giovane del paese.