Cronaca

Schiacciata tra due bus dopo il concerto di Max Pezzali, è gravissima

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una serata di musica si è trasformata in tragedia per una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. La donna è rimasta schiacciata tra due autobus mentre il pubblico lasciava lo stadio Dall’Ara al termine del concerto di Max Pezzali.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte di giovedì 26 giugno, in via Andrea Costa, all’altezza del civico 157. A ricostruire la dinamica, sulla base di quanto accertato dalla polizia locale intervenuta sul posto, è stato Il Resto del Carlino.

La dinamica dell’incidente

Due autobus della Tper erano fermi in fila su via Andrea Costa, alla fermata in direzione centro, in attesa che gli spettatori in uscita dal concerto salissero a bordo. Per cause ancora da accertare, il bus posteriore si è mosso proprio nel momento in cui la donna stava passando tra i due mezzi: l’impatto l’ha schiacciata contro il veicolo che lo precedeva.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti. Vista la gravità dei traumi riportati, la donna è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove resta ricoverata.

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